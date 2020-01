Sport féminin à la télévision : et si Schiappa avait raison

« Les femmes constituent 52 % de l'humanité, demander 50 % des retransmissions, ce serait déjà un compromis, on pourrait se mettre d'accord sur ce chiffre. » Invitée à promouvoir le sport féminin devant le CSA mardi 28 janvier, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a proposé que la moitié du sport diffusé à la télévision concerne des disciplines féminines. Cette idée a été raillée sur les réseaux sociaux. Pourtant elle n'est pas si bête. Elle apparaît même nécessaire pour développer le sport féminin. Des disciplines qui souffrent d'une comparaison avec les hommes qui n'a souvent pas lieu d'être.Moins physique, moins technique, moins spectaculaire? Ces comparaisons, prégnantes dans quelques sports, en particulier le football, ne sont pas nécessaires. Dans certaines disciplines, comme le volley-ball ou le handball, l'écart est moindre ou offre des performances très différentes. Le volley féminin, moins puissant que son homologue masculin, permet généralement plus d'échanges, ce qui n'est pas déplaisant pour les téléspectateurs. En natation ou en athlétisme, les hommes vont certes plus vite, mais une fois la course lancée, dans les couloirs, les batailles, qu'elles soient féminines ou masculines, sont tout aussi trépidantes.Une médiatisation nécessaire au développementLa dernière Coupe du monde féminine de football, disputée en France, a aussi montré la capacité...