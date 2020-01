Sport et santé : ces anciennes malades relèvent un gros défi

Qu'est ce qui peut bien pousser ces femmes, pas forcément sportives, à courir 17 km dans la neige poudreuse, enchaîner les kilomètres à skis ou à vélo, sous des températures largement négatives ? Depuis vendredi une centaine de femmes ont pris le départ de la première session du Laponie Trophy, elles seront autant à la fin de la semaine prochaine pour la deuxième session. Une aventure hors du commun pour des femmes qui viennent relever un défi, souvent sur elles-mêmes.« Si je n'étais pas passée par la case maladie, je n'aurais jamais pensé à venir ici », avoue Virginie, qui il y a 10 ans, combattait un cancer du sein. Danielle, son binôme sur la compétition, conduisait le taxi qui chaque semaine l'emmenait à l'hôpital pour sa séance de chimiothérapie. « C'était ma taxi thérapeute », sourit Virginie. « Depuis 33 ans je transporte des malades vers les hôpitaux, pendant les trajets, j'essaie de les rebooster, enchaîne Danielle, 59 ans. Virginie, avec sa patate d'enfer m'a donné une vraie leçon de vie. » LIRE AUSSI > Malade et sportif, oui c'est possibleAu moment de la dernière séance de chimio, les deux femmes se sont promis de relever un défi. « On songeait à un rallye-raid dans le désert, Virginie est devenue maman et il y a 3 ans, après avoir regardé un reportage sur le trophée en Laponie, elle m'a téléphoné pour me dire en fait, c'est là qu'on va aller ! » Delphine, elle, s'est fait embarquer dans l'aventure par Sylvie, son amie, elle aussi victime d'un cancer du sein en 2016. « Elle m'a parlé d'une course au départ puis m'a dit, au fait je t'ai inscrite sur un raid en Laponie. » Comme au cours de la maladie, Delphine, restauratrice à Rungis (Val-de-Marne) est venue « pour soutenir Sylvie ».«Ce n'est pas parce que nous avons été malades qu'on ne peut plus rien faire»Comme Sylvie et Virginie, les femmes, touchées par la maladie sont de plus en plus ...