Sport et écologie : Paris Volley, le bon élève

Au Paris Volley, on a des idées. Des convictions même. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a mis en place une politique écoresponsable baptisée « l'Envolley verte ». Arrivé cet été en provenance du club de handball féminin de Paris 92 -- où il a été coach et directeur sportif --, Arnaud Gandais est à l'origine de cette démarche citoyenne.« Je pense qu'un club professionnel doit se positionner sur un sujet sociétal. Avec Issy-Paris (NDLR : ancienne appellation de Paris 92) on allait dans les quartiers, explique le directeur général du Paris Volley. On est là pour proposer un spectacle sportif, mais pas seulement. On doit être autre chose. » Plus qu'un club, l'ambassadeur d'une cause.Concrètement, au quotidien comme les soirs de match, les salariés du club et les joueurs qui évoluent en Ligue A doivent désormais respecter certaines règles. Ils doivent notamment trier les déchets et venir par des moyens de transport écologiques -- électriques --, à pied ou en transports en commun. « On a fait le choix de payer un peu plus cher pour qu'ils soient logés à proximité de la salle afin qu'ils puissent venir à pied », explique Gandais.Les déplacements en avion divisés par deuxLes bouteilles d'eau en plastique, traditionnellement utilisées par les joueurs ou le staff, ont laissé la place à des gourdes que les joueurs remplissent avec l'eau du robinet ou des fontaines à eau installées dans l'enceinte de Charpy (Paris XIIIe). Lors des matchs à domicile, ce sont des bénévoles qui sont en charge de les remplir. Les déplacements en avion ont été divisés par deux pour « diminuer l'empreinte carbone ».« L'idée n'est pas de perturber le sportif, mais d'être plus vertueux, confie Arnaud Gandais, 42 ans et père de trois enfants. Je ne veux pas que les joueurs fassent attention parce qu'on le demande à la salle, et arrêtent en arrivant chez eux. Ce sont des actions du ...