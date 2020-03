Sport en quarantaine #9 - Le dégressif

Le confinement se poursuit et il devient de plus en plus difficile de tenir en place. Pour dépenser toute l'énergie qui bouillone en vous, notre expert Mohamed Hachani vous a préparé une séance dédiée aux burpees et aux pompes, intitulée « Le dégressif ». Il s'agit d'un programme redoutable qui permet de rendre plus intense une série de travail et ainsi de stimuler encore davantage la croissance musculaire. « Il n'y a pas de temps de récupération, vous devrez rester fort du début jusqu'à la fin. »

Le premier exercice est le burpee. C'est un brûle-graisse ultra-efficace qui permet de travailler efficacement et en synergie quasiment tous les grands groupes musculaires de votre corps. Le second ? Les traditionnelles pompes ! « Tout le monde a déjà fait ou vu quelqu'un faire des pompes, je vais vous montrer comment cela se passe », explique notre expert. « Continuez à faire du sport. » Et surtout : « Restez fort ! »

Mohamed Hachani est le présentateur vedette de Gym Direct, l'émission de coaching sportif diffusée chaque jour sur C8. Retrouvez toutes ses vidéos sur la chaîne YouTube de l'émission et son actualité sur son compte Instagram. Source LePoint.fr