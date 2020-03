Sport en quarantaine #10 - Séance commando

Pour sa dixième et dernière séance fitness en période de confinement, notre expert vous a préparé une série d'exercices qualifiée de « séance commando ». Vous allez devoir répéter deux exercices : les pompes commando et la grenouille. « Il s'agit d'alterner une répétition de chaque exercice, puis deux répétitions de chaque, etc., explique Mohamed. Ça va vous paraître difficile, et ça l'est ! Si vous avez besoin d'une pause entre les séries, n'hésitez pas, faites-la. »

« Gainez-vous bien et serrez les fesses »

S'agissant des pompes commando, le point de départ de l'exercice est la position planche. « Gainez-vous bien et serrez les fesses. » Ensuite, « descendez un premier coude au sol, puis l'autre. Posez votre main, puis l'autre. Et poussez sur vos mains pour vous remettre en position planche. » Puis, place à l'exercice de la grenouille. Là encore, la position de départ est la planche. Pour bien réaliser l'exercice, « ramenez vos pointes de pied vers vos mains, par un petit saut, puis repositionnez-vous en planche ».

Répétez cette combinaison d'exercices deux fois, puis trois fois... jusqu'à dix fois ! Lors de cette séance difficile, « du début à la fin, restez fort ! »

