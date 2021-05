Sport de haut niveau: l'Etat met au pot pour le centre de Font-Romeu

A trois ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'État va contribuer à hauteur de 15 millions d'euros à un ambitieux projet qui renforcera le centre d'entraînement en altitude et le Creps de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), où s'est rendu le Premier ministre Jean Castex samedi.

Ce projet autour du centre de haute altitude, prisé des athlètes de haut niveau, "va au-delà de la simple rénovation" et comprendra un bassin nordique de haute altitude, des salles spécifiques et des unités de haute performance, a-t-on appris auprès de Matignon.

L'Etat financera 15 des 45 millions d'euros de ce projet, l'autre part étant financée par la région Occitanie, a-t-on appris de même source. "Ce sera un Insep de la haute altitude", fait-on valoir à Matignon.

Sur les 15 millions apportés par l'Etat, 10,5 millions émanent de l'Agence nationale du sport (ANS), qui reçoit des crédits du ministère des Sports, et dont l'une des missions est le sport de haut niveau.

"Il faut gagner des médailles, le sport c'est la solidarité, c'est l'égalité, c'est le sport pour tous, mas c'est aussi la transcendance, la compétition, la victoire", a souligné à Font-Romeu le chef du gouvernement: "ce ne sont pas dans mon esprit des mots contradictoires. Quand l'équipe de France est championne du monde de foot, le nombre d'amateurs dans les clubs progresse de façon significative".

Dans le budget 2021, la part totale dédiée à "la haute performance" au sein de l'ANS est de 90 millions d'euros (sur quelque 365 millions de budget, plan de relance compris). Jean Castex a précisé samedi que sur quelque 15.000 athlètes de haut niveau en France, 400 vont "bénéficier d'un accompagnement extrêmement renforcé pour pouvoir être au rendez-vous" de 2024.

Créée en 2019, l'ANS réunit l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et des représentants des entreprises. Il y a quelques mois, Claude Onesta, directeur du haut niveau de l'ANS, avait présenté un ambitieux plan dédié au haut niveau baptisé "Ambition bleue".

Plusieurs acteurs du monde sportif se plaignent d'un manque de lisibilité de l'action de l'ANS et craignent que cela nuise à la préparation des sportifs français en vue des JO de Paris. Une récente grogne rouverte au sujet des conseillers techniques et sportifs (CTS) et actuellement objet de discussions avec le ministre des Sports Jean-Michel Blanquer, a ravivé ces craintes.

Les sportifs français avaient rapporté 42 médailles de Rio.