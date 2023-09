Sport: budget, hors JO, en hausse de 7%

Le budget du sport s'inscrit en hausse de 7,3%, hors les crédits consacrés aux JO, à 888,9 millions d'euros contre 828,3 millions en 2023 selon les chiffres communiqués mercredi par le ministère des Sports.

Avec l'enveloppe olympique, le budget passe de 1,123 milliard d'euros en 2023 à 1,022 milliard d'euros en 2024. Comme prévu, cette enveloppe dédiée aux JO, essentiellement les deniers publics consacrés à la Solideo (la société de livraison des ouvrages olympiques) chargée de construire les ouvrages pérennes, mission qu'elle est en train d'achever, est en baisse cette année.

Elle est de 133,7 millions contre 295 millions en 2023 (296 millions en 2022, 225 millions en 2021, 129 millions en 2020), dont 33,5 millions d'euros du fait de l'inflation pour la seule Solideo. Sur ces 133,5 millions, 30 millions sont un surplus versé au comité d'organisation des JO pour l'organisation des Jeux paralympiques.

L'Agence nationale du sport (ANS) recevra une dotation de 437 millions d'euros.

Par ailleurs, 18,6 millions d'euros sont budgétés pour les primes des futurs médaillés olympiques et leurs encadrants, ainsi que 5,4 millions d'euros pour l'accompagnement des JOP (dotation au comité olympique français), 6,7 millions d'euros pour le programme "Gagner en France" et 4 millions "pour l'animation territoriale des JO", et le reste de la billetterie populaire (5,5 M EUR sur 11 M EUR).

De plus, 10,5 millions d'euros sont fléchés pour "l'activité physique et sportive grande cause nationale" en 2024.

Le nouveau plan de 5.000 équipements sportifs annoncé récemment d'un montant de 300 millions d'euros voit une première tranche de 100 millions d'euros inscrite au projet de loi de Finances 2024.

Le programme de deux heures de sport pour les collégiens, qui est déployé en 2023-2024 dans "711 collèges" avec l'objectif de 2.000 pour la rentrée en 2024 selon le ministère des Sports, reçoit une enveloppe de 14,6 millions d'euros.

Le "Pass sport", aide de 50 euros à l'inscription en club de sport pour les jeunes, sera budgété à 85 millions d'euros cette année.

Une autre partie de la rallonge budgétaire pour le comité d'organisation, décidée en décembre 2022, interviendra dans un projet de loi rectificatif ultérieur pour un montant de 44,5 millions d'euros.