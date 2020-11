Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spezia vainqueur, Cagliari aussi, la Fiorentina tenue en echec Reuters • 07/11/2020 à 23:10









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi avait lieu la suite de la septième journée de Serie A avec trois matchs a programme. En premier lieu Cagliari recevait la Sampdoria et s'est imposé 2 buts à 0 après des réalisations de Joao Pedro (48', s.p.) et Nandez (69'). Les visiteurs ont été réduit à dix après 40 minutes. Les deux équipes se retrouvent donc à égalité aux dixième et onzième positions de la Serie A. Ensuite Benevento recevait l'autre promu Spezia et s'est incliné sur le score de 3-0. Les buts de Pobega (29') et Nzola (65', 70') ont permis aux visiteurs de prendre la treizième place de la Serie A. Benevento reste bloqué à la seizième place. Dans le dernier match la Fiorentina se déplaçait à Parme et les deux équipes se sont séparés sur un match nul 0-0. Le club de Florence est douzième tandis que Parme est quinzième.

