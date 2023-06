Spezia-Hellas, le match de la peur

Foto Paola Garbuio/LaPresse 13 Novembre 2022 - Verona, Italia - sport, calcio -Hellas Verona vs Spezia - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Marcantonio Bentegodi. Nella foto:Bartlomiej Dragowski (Spezia) infortunato November 13, 2022 Verona, Italy - sport, calcio - Hellas Verona vs Spezia - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Marcantonio Bentegodi Stadium. In the pic: Bartlomiej Dragowski (Spezia) - Photo by Icon sport

Au bout d’une saison médiocre, pour ne pas dire chaotique, le Spezia Calcio et le Hellas ont une ultime chance de rester en Serie A. Les deux écuries doivent s’affronter dans un match sec, ce dimanche à Sassuolo, pour savoir qui restera dans l’élite.

Qui n’a pas eu un ancien camarade de classe flirtant tout au long de l’année avec le bonnet d’âne, ou bien un autre décidant de se réveiller lors du dernier trimestre. Deux paresseux souvent chanceux de pouvoir compter sur les rattrapages, soit une allégorie parfaite du Spezia Calcio et du Hellas. Respectivement 17 e et 18 e de Serie A à l’issue de cette saison, les deux équipes ont conclu l’exercice 2022-2023 avec le même nombre de points (31) et devront donc s’affronter dans un barrage à couteaux tirés, ce dimanche.

Pour pimenter la lutte pour le maintien, la Lega Serie A a décidé l’été dernier de remettre en place un système de barrage entre le premier relégable et le premier non relégable, une idée forcément frustrante pour le second. La dernière fois, c’était en 2005 entre Parma et Bologna, et les Parmigiani l’avaient emporté. Le Hellas connaît aussi la musique : il l’a vécu en 2001, avec une issue heureuse contre la Reggina. Cette fois, le barrage se déroulera en un match sec, sur terrain neutre, sans filets de sécurité. Malheur au vaincu.…

Propos de Kelvin Amian recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com