Spezia en Serie A par Adonis Vesin (iDalgo) Une défaite au goût de bonheur. La Spezia s'est inclinée 1-0 (Rohden, 61e) face à Frosinone pour le barrage retour d'accession à la Serie A. Le club de la Ligurie s'était imposé 1-0 lors du match aller face aux hommes d'Alessandro Nesta grâce à Emmanuel Gyasi. Le résultat est égalitaire (1-1), c'est donc le club le mieux classé de la phase régulière qui accède à l'élite. Spezia a fini troisième et Frosinone huitième. Pour la première fois de son histoire, la ville de 93 000 habitants, située sur la côte à mi-chemin entre Gênes et Florence, va découvrir la Serie A. Sa dernière présence au sein de l'élite remontait à 1925. Près d'un siècle plus tard, les partenaires de l'attaquant français M'Bala Nzola se sont offert le droit d'affronter la Juventus, l'Inter... et des derbies contre la Fiorentina et le Genoa.

