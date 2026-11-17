En envisageant publiquement l'éventualité d'un entretien entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en Chine, Moscou a renforcé aux yeux de certains observateurs la possibilité que le dirigeant nord-coréen rencontre le président américain Donald Trump en marge du sommet de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) mercredi et jeudi.

Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour un nouvel entretien avec Kim Jong-un, qu'il a déjà rencontré à trois reprises lors de son premier mandat sans arracher la moindre concession au maître de Pyongyang, notamment sur le nucléaire, et il a déclaré lundi que cela pourrait se produire cette semaine à Shenzhen.

La probabilité de voir une telle rencontre se matérialiser semblait encore récemment très mince aux yeux des responsables américains et sud-coréens. Jusqu'à ce que le Kremlin, cité par l'agence Interfax, annonce que Vladimir Poutine pourrait lui aussi s'entretenir avec Kim Jong-un si ce dernier se déplace à Shenzhen.

Le Kremlin "n'aurait pas dit cela s'il n'était pas certain que (Kim Jong-un) va y aller", estime Sydney Seiler, ancien responsable du renseignement national américain chargé de la Corée du Nord. "Je suis assez convaincu que quelque chose se prépare."

Une série de visites effectuées ces dernières semaines par des responsables nord-coréens en Russie et en Chine, ainsi que par des délégations russes et chinoises à Pyongyang, pourrait avoir servi à préparer ce sommet. Kim a également effectué une visite surprise dans la ville frontalière chinoise de Dandong le mois dernier.

Evoquant ces "petits signes", John Delury, professeur au Centre Hopkins-Nanjing, se dit persuadé que "si Kim se rend à Shenzhen, c'est pour s'entretenir avec Donald Trump".

Si telle est l'intention du dirigeant nord-coréen, le secret est bien gardé. Ni le secrétariat de l'APEC, ni le ministère chinois des Affaires étrangères n'ont fait de commentaire sur les invités.

PYONGYANG REFUSE TOUTE DÉNUCLÉARISATION

La dernière rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump date d'il y a sept ans et n'avait produit aucun résultat. La Corée du Nord a depuis signalé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas disposée à reprendre le dialogue tant que la dénucléarisation ne serait pas retirée de l'ordre du jour.

Pour Sydney Seiler, un éventuel sommet à Shenzhen ne devrait pas changer la donne, mais cela pourrait constituer aux yeux de Pyongyang un pas supplémentaire vers la reconnaissance de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire, Donald Trump ayant déjà tenu des propos en ce sens.

"Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais à terme, (Kim Jong-un) espère faire céder la communauté internationale pour qu'elle accepte la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire", a déclaré l'ancien responsable américain.

Certains observateurs, comme Kim Dong-yup, professeur à l'université de Kyungnam, en Corée du Sud, restent cependant sceptiques quant à la tenue d'une telle rencontre au sommet, rappelant que Donald Trump l'avait déjà fait miroiter lors du sommet de l'APEC l'an dernier.

Selon lui, Kim Jong-un n'aurait rien à gagner à s'exposer à une quelconque forme de pression alors que Pyongyang a accéléré ses programmes nucléaire et balistique. "Imaginons que (Donald Trump) propose de lever les sanctions. Kim n'aurait rien à y gagner, puisque celles-ci ne fonctionnent déjà plus. Pourquoi prendrait-il le risque de s'exposer à une telle incertitude?"

Selon l'expert sud-coréen, les récentes déclarations du Kremlin sont surtout une façon pour la Russie de rappeler à Washington qu'elle peut exercer une influence sur la Corée du Nord, à l'heure où Moscou s'emploie à convaincre les États-Unis d'imposer un accord de paix en Ukraine à ses termes.

La dernière participation de Kim Jong-un à un événement multilatéral remonte à septembre dernier, lors d'un défilé militaire à Pékin auquel ont assisté plus d'une vingtaine de chefs d'État, dont Vladimir Poutine.

A l'époque, les médias officiels nord-coréens avaient annoncé la participation de Kim Jong-un plusieurs jours à l'avance et le dirigeant nord-coréen avait fait un voyage peu discret à Pékin à bord d'un train blindé.

(Brenda Goh, Joyce Lee et Heejin Kim à Séoul, avec la contribution de Ju-min Park à Shenzhen et Josh Arslan à Pékin ; version française Tangi Salaün)