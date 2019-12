Spectres amoureux, voyageuse disparue, ville oubliée, les fantômes sont à l'écran

Chaque mercredi dans « La Matinale », les critiques du « Monde » présentent les meilleurs films à découvrir au cinéma.

LA LISTE DE LA MATINALE

Avant d'entamer le festin de fin d'année (Star Wars, Cats ou Les Filles du docteur March), les hasards de la distribution proposent un menu à la fois léger et troublant cette semaine, du beau film funèbre de Pascal Bonitzer à l'étonnant documentaire qu'un couple de jeunes cinéastes a consacré au rêve américain.

« Les Envoûtés » : sarabande d'amour et de mort

A voir

Pour son huitième long-métrage, Les Envoûtés, un film de lâcher-prise et d'effondrement, de coma amoureux, Pascal Bonitzer s'appuie sur une nouvelle d'Henry James, Les Amis des amis (1896), qui inspira partiellement le chef-d'œuvre de François Truffaut, La Chambre verte (1978). Autant dire qu'il s'agira ici du lien électif et substantiel que nouent l'amour et la mort, dans une histoire où les vivants et les fantômes dansent une funeste sarabande.

Coline (Sara Giraudeau), pigiste, doit interviewer Simon (Nicolas Duvauchelle), un peintre retiré du monde auquel sa mère est apparue au moment même où celle-ci était en train de mourir. Bonitzer fait foisonner les ambiguïtés et les faux-semblants, voguant de l'amour de la mort à la mort de l'amour.

Face à la solidité terrienne de Nicolas Duvauchelle, Sara Giraudeau, avec sa voix qui se brise, son être au bord de l'effacement, sa simplicité de façade et ses brusques volte-face, incarne à merveille la dangerosité d'un personnage qui projette dans le monde le cauchemar de ses démons. Jacques Mandelbaum

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr