SpaceX tente une première: rattraper les deux étages de Starship

L'étage inférieur de la fusée Starship revient sur son pas de tir pour être rattrapé, au Texas le 13 octobre 2024 ( AFP / SERGIO FLORES )

L'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk va essayer vendredi et samedi de rattraper pour la première fois les deux étages de Starship, un immense défi technique indispensable en vue de rendre sa mégafusée entièrement réutilisable.

Pensée pour mener des voyages vers la Lune et Mars et transporter des satellites comme des centres de données dans l'espace, cette fusée noire et argentée de 124 mètres de haut est la plus grande et la plus puissante jamais conçue.

Si SpaceX a déjà réussi à trois reprises à récupérer l'étage inférieur, le propulseur nommé Super Heavy, elle n'a jamais tenté cette périlleuse manoeuvre avec l'étage supérieur, le vaisseau Starship qui donne par extension son nom à la fusée entière.

Pour ce 15e vol test prévu de vendredi à samedi, elle compte relever le défi en récupérant l'un après l'autre les deux étages du gigantesque lanceur, dont l'un aura voyagé en orbite.

Le lancement est prévu depuis la base texane de l'entreprise vendredi à partir de 16h45 locales (22h45 GMT), pour un vol de plus de 22 heures.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) doit toutefois encore donner son aval.

Risqué

Après le décollage et la séparation des deux étages de la fusée dans les airs, SpaceX compte faire redescendre de manière maîtrisée l'étage inférieur ayant propulsé l'ensemble.

Il rejoindra le pas de tir, situé sur la côte texane bordant le Mexique et se logera entre de gigantesques bras mécaniques qui l'immobiliseront, une manoeuvre spectaculaire prévue 6 minutes 35 après le début du vol.

L'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, continuera lui sa course pour atteindre l'orbite terrestre. SpaceX prévoit qu'il y déploie 26 satellites destinés à enrichir sa constellation d'internet satellitaire Starlink.

Si tout se passe comme convenu, il réalisera environ 14 tours de la Terre avant de regagner samedi le site de lancement.

Si l'opération est similaire en apparence, ce rattrapage sera encore plus complexe car le vaisseau retombera bien plus rapidement et de bien plus haut. SpaceX ne tentera toutefois ces manoeuvres que si les voyants sont au vert, car une perte de contrôle de l'un ou l'autre des étages de la fusée pourrait s'avérer très dangereuse.

Mais si elle réussit, "cela constituera une avancée majeure", explique à l'AFP Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

"Saint Graal"

L'entreprise de l'homme le plus riche du monde a déjà révolutionné le secteur spatial mondial avec ses fusées Falcon en partie réutilisables, rappelle l'expert.

Mais avec Starship, elle cherche à "concrétiser le Saint Graal du lancement spatial, à savoir obtenir un véhicule entièrement réutilisable, ce que personne n'a vraiment réussi à faire jusqu'à présent".

Pour le réutiliser, il faudra s'assurer que le vaisseau n'a pas été trop endommagé par les conditions extrêmes liées à sa rentrée dans l'atmosphère et qu'il peut à nouveau voler rapidement sans nécessiter de grands travaux comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la Nasa.

Une telle réutilisation rapide permettrait à l'entreprise de faire d'importantes économies et d'accélérer sa cadence de vol.

D'autant que SpaceX doit rattraper le retard qu'elle a accumulé dans la conception de cette mégafusée, sur laquelle la Nasa compte notamment pour son programme lunaire Artémis.

Après une entrée en Bourse retentissante en juin, l'entreprise a mené à bien en septembre le premier vol orbital de Starship, toutefois écourté en raison d'un problème de moteur. Et elle investit à tout-va pour construire d'autres tours de lancement pour sa mégafusée en Louisiane et en Floride.

Mais d'autres défis techniques, notamment le transfert de carburant en orbite, restent à relever avant que Starship puisse être prête pour des voyages vers la Lune ou encore Mars.