SpaceX: le Japonais Maezawa annule son voyage autour de la Lune

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa lors d'une conférence de presse, le 7 janvier 2022 à Tokyo ( AFP / Philip FONG )

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a annoncé samedi avoir annulé son voyage autour de la Lune prévu à bord de Starship, la méga-fusée construite par SpaceX, en raison de retards pris par son développement.

Starship, la fusée la plus puissante du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, doit tenter mercredi prochain 5 juin un quatrième vol test, avait indiqué en mai dernier par SpaceX, entreprise du milliardaire Elon Musk.

Les trois premiers tests s'étaient soldés par la destruction du vaisseau, des risques acceptables pour SpaceX dont la stratégie de développement passe par la rapidité avec des tests successifs.

M. Maezawa avait annoncé en 2018 cette mission "dearMoon" ("chère Lune") à bord de Starship. Originellement prévue pour la fin 2023, elle avait été reportée à une date non précisée en raison "des développements en cours" pour Starship, avait-il dit en novembre dernier.

Samedi, M. Maezawa a déclaré sur le réseau social X que cette mission était désormais annulée.

"A ce stade, il n'y aucune perspective claire pour savoir quand nous pourrons décoller", explique-t-il. "Je ne peux faire de projets pour ma propre vie et je suis désolé de faire attendre les autres membres d'équipage que j'avais invités, donc j'ai décidé d'annuler après mûre réflexion".

"Je présente mes excuses à ceux qui attendaient" ce projet, ajoute-t-il.

Un communiqué sur le site web de la mission "dearMoon" explique qu'aucun calendrier clair n'était disponible après le report de la mission prévue en 2023. C'est donc "le coeur lourd que M. Maezawa a pris la décision inévitable d'annuler le projet".

"A tous ceux qui ont soutenu ce projet et attendaient cette entreprise, nous l'apprécions sincèrement et présentons nos excuses", ajoute le texte.

M. Maezawa avait acheté tous les sièges à bord de la fusée et organisé en 2021 une sélection d'artistes pour l'accompagner.

Alors qu'environ un million de personnes avaient répondu à l'appel du Japonais pour participer à la mission, il avait annoncé en décembre 2022 l'identité des huit personnes qui l'accompagneraient: le DJ et producteur américain Steve Aoki, le YouTubeur Tim Dodd, l'artiste Yemi AD, les photographes Rhiannon Adam et Karim Iliya, le réalisateur Brendan Hall, l'acteur Dev Joshi et le musicien de K-pop TOP.

Il avait aussi nommé deux remplaçantes: la snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu.

Le voyage était prévu durer six jours environ, sans alunir, selon le site "dearMoon".

Yusaku Maezawa, richissime fondateur du plus gros site de vente en ligne de vêtements au Japon, s'était rendu en 2021 à bord de la Station spatiale internationale à bord d'une fusée russe Soyouz, en échange selon les médias de 10 milliards de yens (73 millions de dollars au taux de conversion actuel).