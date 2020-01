SpaceX a réussi un dernier test avant l'envoi d'astronautes dans l'espace

Space X, la société américaine d'Elon Musk, a réussi un dernier test avant l'envoi à la mi-2020 d'astronautes de la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS).Ce dernier test de l'éjection d'urgence de la capsule du lanceur Falcon 9, quelques instants après le lancement depuis Cape Canaveral dimanche, était initialement prévu pour la mi-2019 mais avait été retardé après l'explosion d'une capsule Crew Dragon en avril sur un banc d'essai.Quelques minutes après le décollage, les propulseurs de Falcon 9 ont simulé une panne à environ 19 km au-dessus de l'océan.Immédiatement, les huit moteurs SuperDraco de la capsule Crew Dragon ont réussi à propulser le vaisseau spatial loin de Falcon 9 à une vitesse supérieure de 600 km/h. Après la séparation, des parachutes du vaisseau spatial ont été déployés pour ralentir la chute. La capsule Crew Dragon a amerri dans l'océan avant d'être récupérée sur un navire de Space X. Elon Musk a qualifié ce test de « parfait ». Crew Dragon separating from Falcon 9 during today's test, which verified the spacecraft's ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5-- SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020 Pour la Nasa, c'est la dernière ligne droite pour retrouver son autonomie en matière de transport spatial. L'agence américaine a octroyé 4,2 milliards de dollars à Boeing et 2,5 milliards de dollars à SpaceX en 2014 pour développer des systèmes de capsule distincts capables de transporter des astronautes.Avec l'arrêt en 2011 du programme de la navette spatiale, la Nasa était dépendante du vaisseau spatial russe Soyuz pour des trajets jusqu'à la station spatiale.Cette capsule Dragon peut transporter du fret ou sept personnes vers l'ISS. Le 3 mars 2019, la capsule a été le premier vaisseau spatial de l'histoire à s'amarrer de manière autonome avec l'ISS.Ce succès de Space X lui ...