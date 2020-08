Souviens-toi Jean-Louis Léonetti

Jean-Louis Léonetti est mort ce lundi 3 août à l'âge de 82 ans. Ce Marseillais de la capitale a notamment participé à une glorieuse page de l'histoire du PSG, en 1974. Il a même eu droit à un jubilé en présence de Maradona. Avant une fin de vie terrible pour sa famille.

Le jour où le PSG s'est frotté au Barça de Maradona

Les cheveux longs et les chaussettes baissées

Jean-Louis Léonetti. Ce n'est pas le premier nom qui revient à l'esprit au moment de penser aux anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Pourtant, il en a lui aussi écrit l'histoire. Lors du dernier match officiel de sa carrière professionnelle, c'est un barrage d'accession en Division 1 contre Valenciennes qui l'attend, ce 4 juin 1974. À l'aller, les Nordistes ont gagné 2-1. La veille du match retour, l'entraîneur du jeune club de la capitale, Just Fontaine, s'adresse à ses joueurs assis, les mains sur les genoux, au milieu du modeste terrain de Saint-Germain-en-Laye., dit Justo.Le lendemain, à la mi-temps, les deux équipes se neutralisent 1-1. À la 48minute, le milieu de terrain parisien Jean-Louis Léonetti perd le ballon aux abords de la surface, Erwin Wilczek en profite et plante le deuxième but valenciennois. Pour le PSG, la montée en D1 s'échappe. Mais Jean-Pierre Dogliani égalise quelques minutes plus tard, avant un troisième but signé Michel Marella, 3-2 en faveur du PSG. Encore un pion et le club parisien, promu de D3 en D2 l'été précédent, se hissera dans l'élite. Arrive alors la 75minute. D'une passe lobée lumineuse, Léonetti lance Dogliani à la limite du hors-jeu, qui dribble le gardien et marque dans le but vide. Paris libéré ! Ce sera le Parc des Princes avec 45 000 personnes. Sous le coup de l'émotion, Just Fontaine tombe dans les pommes à la fin du match. Quelques années plus tard, les deux grands amis, Léonetti et Dogliani, auront les honneurs d'un jubilé commun au Parc. Eux, les deux Marseillais de naissance.D'origine corse par son père, qui venait de Propriano, Jean-Louis Léonetti est né à Marseille