Souveraineté économique : Marine Le Pen refuse de croire Emmanuel Macron

Il manquait "un mea culpa" dans son intervention, estime la présidente du Rassemblement national.

Marine Le Pen à Paris, le 12 mars 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Pourquoi le croire ?" Marine Le Pen a mis en doute mercredi 1er avril la volonté d'Emmanuel Macron d'assurer la souveraineté économique de la France

"Cela fait des décennies qu'Emmanuel Macron prône exactement l'inverse" a-t-elle affirmé sur France 2, à propos de la reconstruction de "notre souveraineté nationale et européenne" plaidée mardi par le président en visite dans une usine de fabrication de masques, qui manquent encore face à l'épidémie de coronavirus.

"Je suis heureuse s'il a pris conscience qu'il faut faire du patriotisme économique , être indépendants, souverains et particulièrement quand il s'agit de la santé des Français", a-t-elle ajouté, estimant qu'"il manquait peut-être (...) un mea culpa dans son intervention". Marine Le Pen a expliqué qu'elle aurait aimé entendre le chef de l'État dire "moi, Emmanuel Macron, je me suis trompé et j'ai eu tort de moquer et de discréditer ceux qui, comme le Rassemblement national, réclamaient ce patriotisme économique, ce localisme, cette indépendance et cette souveraineté".

Changement de stratégie face à l'UE

Mais "si Emmanuel Macron va sur ce terrain (...) il va falloir qu'il aille au bout de la logique", a-t-elle ajouté. Cela devra selon elle se traduire "dans les exigences qu'il devra avoir à l'égard d'une Union européenne qui reste totalement bloquée dans une idéologie du libre-échange total , de la recherche de la rentabilité à tout prix, y compris au prix de notre santé, c'est à dire de la délocalisation massive de notre industrie dans des pays ou cette production coûte moins cher".

La présidente du RN a par ailleurs dit sa volonté de parler "de la stratégie de déconfinement" jeudi lors de la visioconférence que le Premier ministre réunira avec les chefs de partis, de groupes parlementaires et d'associations d'élus. "Qui est-ce que l'on va tester, est-ce qu'on va faire des campagnes de test géographiques pour pouvoir déconfiner progressivement? Est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà envisager la désinfection des lieux publics et transports pour qu'il se déroule sans susciter une seconde vague?" a-t-elle énuméré.

"Tous ces sujets doivent être analysés, réfléchis, discutés maintenant et pas dans la précipitation, qui est un peu la marque de fabrique depuis le début de cette crise", a-t-elle ajouté, en accusant une nouvelle fois l'exécutif de "mensonges".