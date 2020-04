Souveraineté : Arnaud Montebourg dévoile sa "vision" pour la France, Jean-Luc Mélenchon le félicite et salue des "convergences"

L'ancien ministre du Redressement productif a livré une longue interview aux allures de projet politique dans les colonnes de Libération .

Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, en 2011, à La Courneuve ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Plus de 5 ans après avoir quitté les rangs du gouvernement de Manuel Valls, Arnaud Montebourg s'est livré dans un entretien où il appelle à la "reconquête de notre souveraineté" et une "reconstruction écologique". Dans les colonnes de Libération , l'ancien ministre dénonce les "cures d'austérité" que l'Union européenne a "imposées" ont "détruit les services publics", "des décisions qui, aujourd'hui, se paient en morts dans nos hôpitaux et nos Ehpad".

Mélenchon "note la convergence des préoccupations, parfois au mot près"

Arnaud Montebourg réserve au passage quelques piques à Emmanuel Macron, dont il doute de sa capacité à mener le "patriotisme économique" qu'il a appelé de ses voeux au coeur de la crise du Covid-19. "Le chef de l'Etat est-il le mieux placé pour mener une politique de patriotisme économique, après avoir laissé filer Alstom, Technip, Alcatel, et combien d'autres ? (...) A Bercy, lorsque j'ai proposé des nationalisations, Emmanuel Macron expliquait que l'on n'était 'pas au Venezuela' et aujourd'hui lui-même propose donc de 'faire le Venezuela'".

Assumant sa volonté de "faire tourner la planche à billets comme l'ont fait la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine après la crise de 2008", Arnaud Montebourg propose une "reconstruction majeure de l'Etat", dont les mesures n'ont pas laissé insensible Jean-Luc Mélenchon. "Passionnante interview d'Arnaud Montebourg" , a commenté dans un tweet le chef de file de la France insoumise et ancien candidat à l'élection présidentielle, qui "note la convergence des préoccupations, parfois au mot près". "Bravo!", a t-il ajouté.

Retiré de la vie politique et entrepreneur depuis plusieurs années, Arnaud Montebourg a décrit son interview comme "une vision, une analyse" et "chacun en fera ce qu'il voudra". En février dernier, il avait réfuté l'idée d'une candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Je ne suis pas dans une candidature. Je suis moi-même comme je l'ai toujours été (...). Je reste le citoyen, l'homme engagé(...). Je n'ai pas d'agenda politique, je suis dans les entreprises agricoles et je suis très heureux comme je le suis", avait-il affirmé à l'antenne de RTL.