Souveraineté alimentaire : la puissance agricole de la France vacille face à la concurrence et aux aléas climatiques

Après un été de canicules historiques, le gouvernement annonce jeudi le plan de relance promis à l'agriculture, qui doit l'aider à s'adapter au réchauffement mais aussi à se renforcer dans des productions jugées essentielles à la souveraineté alimentaire.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

La France reste le premier pays agricole européen. Mais sous l'effet de la concurrence, notamment au sein même de l'Union, du dérèglement climatique et des tensions géopolitiques et commerciales, la puissance agricole de l'Hexagone vacille depuis quelques années.

À l'heure où la ministre de l'Agriculture Annie Genevard clôture jeudi ses "conférences de la souveraineté alimentaire", la ferme France sort encore un peu plus fragilisée d'une année 2026 marquée par une hausse des coûts de production (engrais, carburant) et un été de sécheresse et canicules.

• Excédent commercial sous pression

Le solde agricole, à savoir la différence entre exportations et importations de produits agricoles et agroalimentaires, s'est réduit à 200 millions d'euros en 2025. Un point de bascule pour un pays devenu 6e exportateur agricole européen, alors qu'il était numéro 2 en 2000. Si l'on enlève les vins, la balance commerciale est déficitaire depuis 2014.

La France a un petit peu redressé la tête sur les sept premiers mois de 2026, avec un excédent commercial de 600 millions d'euros (contre un déficit de 100 millions sur la même période 2025), mais c'est 1,8 milliard de moins que la moyenne 2023-2025.

• Grandes cultures et légumes desséchés

Troisième producteur européen de légumes frais, 5e pour les fruits, la France importe toutefois près de la moitié de ce qu'elle consomme. Son taux d'auto-approvisionnement était de 54 % entre 2021 et 2023. Objectif : regagner 5 points d'ici 2030 et 10 d'ici 2035.

Seule la pomme de terre est autosuffisante. La France en est le premier exportateur mondial, mais elle manque d'usines de transformation.

Elle est le premier producteur européen de blé, maïs et betteraves sucrières, mais ces cultures ont souffert cet été, notamment le maïs et la betterave, dont les récoltes sont les pires depuis 1980.

Le blé, affaibli aussi, s'en est mieux sorti (-5 %), mais l'association des céréaliers, l'AGPB, rappelle que les surfaces de céréales à paille ont diminué de 900.000 hectares en dix ans (à 7,2 millions d'hectares en 2026). Un recul qu'elle attribue à une moindre rentabilité.

• Vins en crise

Chaque année, le troisième excédent de la balance commerciale du pays (après l'aéronautique et les cosmétiques) s'érode. Les exportations de vins et spiritueux ont de nouveau baissé en 2025 , de 8 % en valeur, plombées par les guerres douanières avec les États-Unis et la Chine, un taux de change défavorable et une moindre consommation.

Les volumes vendus déclinent sur tous les marchés traditionnels, y compris en France, sous l'effet des changements de modes de consommation.

Quant à la vendange 2026, elle serait meilleure que celle de 2025 (la plus basse depuis 1957), mais inférieure de 10 % à la moyenne des années 2021-25. Face à la surproduction, la France, 2e productrice mondiale de vins derrière l'Italie désormais, a mis en place un troisième plan d'aide à l'arrachage de vignes. Sa surface viticole devrait ainsi passer à 740.000 ha (contre près de 800.000 il y a cinq ans).

• Déclin des cheptels

La France possède le premier cheptel bovin de l'UE (15,7 millions de têtes début 2025), mais il décline face au manque de repreneurs des élevages et aux maladies animales. Le pays a perdu 1,3 million de vaches et un million d'ovins en dix ans.

La filière se dit menacée par les accords de libre-échange conclus par Bruxelles et redoute la concurrence du bœuf brésilien ou australien, produit dans des conditions environnementales et de bien-être animal moins-disantes.

La filière laitière et ses fromages ont pâti de droits de douane augmentés en Chine et aux États-Unis. Dans le même temps, la France n'a jamais autant importé de fromage qu'en 2025 (notamment pour les préparations alimentaires).

Porc et œufs français assurent la quasi-totalité de la consommation nationale. Mais la filière volaille a décroché face à la hausse de la consommation : un poulet sur deux est importé.

• Une pêche qui résiste, avec difficulté

Pour la pêche de poissons et crustacés (474.000 tonnes en 2024) et l'aquaculture (179.000 tonnes), la France se maintient au 2e rang européen (derrière l'Espagne). Ses produits restent cependant minoritaires dans l'assiette des Français, qui consomment surtout cabillaud arctique, crevette de Madagascar et saumon de Norvège.

Le défi est le renouvellement de la flotte. Remplacer une embarcation par un bateau moins gourmand en énergie coûte cher à un patron-pêcheur. Les règles européennes interdisaient jusqu'à présent de mettre à contribution des fonds européens, mais les choses commencent à bouger sur ce point.