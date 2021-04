Soutien aux entreprises: les effets d'aubaine finalement "modérés" (rapport)

Les dispositifs de soutien massif aux entreprises mis en place en France depuis le début de la crise ont pu susciter des effets d'aubaine mais qui sont restés "modérés", selon un rapport d'analyse du comité de suivi de ces mesures publié mardi.

"On a un faisceau d'indices qui suggèrent que c'est vrai que ces dispositifs ont créé des effets d'aubaine parce qu'ils étaient universels et relativement généreux. (...) Mais, a posteriori, on voit que ces effets d'aubaine ont été relativement modérés", a affirmé Benoit Coeuré, président du Comité de suivi et d'évaluation des mesures d'urgence, lors de la présentation de ce rapport d'étape.

Entre le fonds de solidarité, l'activité partielle, les reports de cotisations sociales et le prêt garanti par l'Etat (PGE), le gouvernement a mobilisé 206 milliards d'euros à la fin mars 2021, rappelle le rapport.

Mais les contrôles de l'administration fiscale ont notamment permis d'éviter 5,9 milliards d'euros de versements indus au titre du fonds de solidarité.

A fin septembre 2020, 3,7 millions d'entreprises avaient finalement eu recours à au moins un de ces dispositifs.

A l'inverse, 10% des effectifs en France travaillent dans une entreprise qui n'a eu recours à aucun dispositif, souligne le rapport.

Preuve de l'efficacité des mesures, selon le comité, celles-ci ont été concentrées sur les entreprises déclarant la plus forte baisse de chiffre d'affaires. Par exemple dans l'hébergement-restauration, 76% des aides ont été versées à des entreprises dont l'activité a reculé de plus de 60%.

Toutefois, une "part substantielle" des aides est allée aux entreprises les moins touchées. Ainsi, celles ayant connu une hausse de leur activité au deuxième trimestre ont reçu 14% des subventions versées à fin septembre, quand elles représentent 27% de l'emploi du pays.

Les entreprises les plus aidées sont aussi celles dont la santé financière (évaluée par le ratio entre leur résultat net et leur chiffre d'affaire) était considérée comme intermédiaire, tandis que celles ayant la meilleure situation financière ont été les moins aidées.

Cependant, il apparait que les entreprises à la situation financière la plus fragile ont aussi moins bénéficié des dispositifs, un fait que le comité ne s'explique pas à ce stade.

Mais les entreprises dites "zombies", dont la santé financière était déjà très compromise avant la crise, n'ont pas plus bénéficié des aides que le reste des entreprises, ajoute le rapport, dont la version finale est attendue en juillet.

Selon une étude de la direction générale du Trésor, citée dans le rapport, les mesures de soutien auraient finalement permis de limiter à +3 points l'augmentation de la part d'entreprises insolvables, contre +8 points en l'absence de dispositifs.

Mais le comité prévient qu'il faut se préparer à l'augmentation des problèmes d'endettement des entreprises en sortie de crise.

"Il y aura plus qu'un rattrapage" du nombre de faillites, qui a chuté l'an dernier grâce aux mesures de soutien, indique Benoit Coeuré, alors que Bercy réfléchit à un dispositif pour étaler ou annuler partiellement les dettes des entreprises les plus fragilisées.