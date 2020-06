Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Southampton enfonce Watford Reuters • 28/06/2020 à 20:43









Southampton enfonce Watford par Léo De Garrigues (iDalgo) Quatrième match consécutif sans victoire pour Watford, battu à domicile contre Southampton (1-3). Danny Ings a ouvert le score dès le quart d'heure de jeu avant d'inscrire un doublé à la 70e minute en profitant d'une erreur de relance de Ben Foster. Quelques minutes plus tard, Jan Bednarek a trompé son propre gardien et permis aux Hornets de réduire le score. Mais James Ward-Prowse a enterré les derniers espoirs de Watford en inscrivant un superbe coup-franc direct à la 82e minute. Avec ce succès, Southampton, 13e de Premier League fait un pas de plus vers son maintien. Watford, 16e, n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge.

