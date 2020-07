Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Southampton crée l'exploit contre Manchester City Reuters • 05/07/2020 à 22:34









Southampton crée l'exploit contre Manchester City par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans un match sans enjeu majeur, Southampton est parvenu à s'imposer contre Manchester City (1-0) dans une rencontre que les hommes de Pep Guardiola ont pourtant dominé du début à la fin. Au quart d'heure de jeu, Che Adams a profité d'une perte de balle d'Oleksandr Zinchenko pour placer un lob incroyable de 40 mètres qu'Ederson n'a pas pu stopper. Les Citizens ont ensuite poussé pendant de longues minutes sans jamais parvenir à marquer. Les statistiques du match sont dingues : 73,7% de possession pour City, 26 tirs à 8, 42 centres à 7, 802 passes à 295... Mais dominer n'est pas gagner et les Saints ont fait preuve de bravoure et solidarité pour repousser les assauts mancuniens. Avec ce succès, Southampton assure son maintien en Premier League. Manchester City reste 2e avec 8 points d'avance sur Leicester.

