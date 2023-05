Southampton, chronique d’un échec total

Bon dernier de Premier League, Southampton disputera la Championship la saison prochaine pour la première fois depuis onze ans. Plutôt logique, tant cela fait de nombreux mois que le bateau coule sur la côte sud de l'Angleterre.

Matt Crocker, Toby Steele, David Thomas, Joe Shields, Matt Hale, Dan Rice, Alex Kleyn, Tom Stockwell. Tous ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ces hommes de l’ombre – qui ont pendant longtemps fait le bonheur de Southampton – plieront tous bagage à l’issue de la saison. S’ils ne l’ont pas déjà fait. Respectivement directeur du football, directeur général, directeur commercial, membre du conseil d’administration, responsable de la cellule de recrutement, directeur de l’académie, analyste vidéo et responsable de la connaissance des joueurs, tous, ont décidé de « fuir un navire en train de couler » , comme l’a récemment rapporté anonymement une de ces huit têtes pour The Athletic . Après un long séjour de onze années dans l’élite, les Saints disputeront la Championship la saison prochaine. Le résultat de plusieurs mauvaises décisions.

Un environnement loin d’être sain

Une saison, près de 145 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts, et une relégation. La première de la société d’investissement Sport Republic à la tête de Southampton est tout simplement un échec. Soutenue par le magnat des médias et milliardaire serbe Dragan Šolak, la société a vu rouge dès le premier exercice de son mandat : 36 matchs de championnat, six petites victoires, six matchs nuls, et 24 défaites. Toujours au niveau des statistiques, les Saints cette saison en Premier League, c’est aussi la cinquième pire défense et la pire attaque. L’élimination dès les huitièmes de finale de la FA Cup, à la maison, aux dépens de Grimsby (1-2), actuel onzième de League Two (quatrième division anglaise, NDLR) vient un peu plus entacher le tableau, sans que la demi-finale de Carabao Cup ne vienne sauver les apparences. Et si la crise que traverse Southampton se lit facilement sur les différents tableaux d’affichage chaque week-end, tout se retranscrit, sans grande surprise, en coulisses.…

par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com