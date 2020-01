South African Airways : un prêt et ça repart !

Le coup de pouce de la Banque de développement d'Afrique australe suffira-t-il à sauver South African Airlines ? Lourdement endettée, et au bord de la faillite, la compagnie aérienne nationale s'apprête en tout cas à recevoir un prêt colossal. À la suite de discussions « fructueuses », l'institution publique s'est engagée à prêter à SAA 3,5 milliards de rands, soit 218 millions d'euros, dont un premier versement immédiat de 2 milliards de rands, selon un communiqué des administrateurs. « Les actionnaires de la compagnie peuvent maintenant être rassurés sur la mise en place du processus de sauvegarde. Les passagers et compagnies aériennes peuvent continuer à réserver leurs billets sur SAA en toute confiance », ont-ils estimé.Si le prêt est nécessaire pour la compagnie, il est plutôt « inhabituel » de la part de la Banque de développement d'Afrique australe (DBSA), affirme le média sud-africain Business Live. En effet, « la DBSA est une banque [?] dont le but est de financer les infrastructures sociales et économiques "pour améliorer la vie des gens" et "soutenir la croissance économique". Elle ne prête jamais d'argent sur du court terme et la plupart des prêts ont une durée de 5 à 10 ans », explique-t-il. De plus, la Banque « n'a pas une énorme capacité de prêt : les décaissements pour l'ensemble de l'année 2018/2019 s'élevaient à 9 milliards de rands. Le prêt SAA bloquera donc un tiers de sa capacité de...