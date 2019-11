Sous Mourinho, Serge Aurier reprend du poil de la bête à Tottenham

Souvent moqué depuis plusieurs années, Serge Aurier a rappelé qu'il pouvait aussi être un bon joueur de foot, mardi soir, lors de la victoire de Tottenham contre l'Olympiakos (4-2). Une première réussite pour José Mourinho, dont l'arrivée sur le banc du club londonien pourrait aider le défenseur ivoirien à retrouver son niveau. Il était temps.

Toujours plus haut

Pour une fois, personne ne pourra se moquer de Serge Aurier. En Angleterre comme en France, c'est presque devenu une tradition mensuelle : être à l'affût de la nouvelle bêtise du latéral droit ivoirien. Une exclusion ridicule, une erreur défensive grotesque, un petit tour en garde à vue, il faut dire que l'ancien Parisien est loin d'être irréprochable depuis son arrivée à Tottenham, en août 2017. Récemment, il s'était fait remarquer pour une faute aussi maladroite que stupide sur Sadio Mané, lors de la défaite à Liverpool fin octobre (2-1). Les réseaux sociaux s'étaient gaussés et Roy Keane avait sorti son joujou préféré, la tronçonneuse, sur le plateau de Sky Sports : "" Ce mardi soir, Aurier a répondu sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium : non, il n'est pas une catastrophe. Et, oui, quand il veut, il est capable de faire très bien son boulot. Pour le plus grand plaisir de José Mourinho.Le 6 novembre dernier, Mauricio Pochettino, pas encore débarqué, parlait d'un "" pour expliquer l'absence d'Aurier dans le groupe de Tottenham pour le match contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0). Trois semaines plus tard, le défenseur de 26 ans vient de livrer une prestation très convaincante contre l'Olympiakos. Pas vraiment à son avantage sur les deux premiers buts grecs (comme tout le reste de la défense), il a ensuite vécu une soirée de rêve. Comme cela n'avait plus été le cas depuis très longtemps. Aurier a tout simplement joué un rôle majeur dans ce scénario renversant, se retrouvant impliqué dans trois des quatre buts londoniens : passeur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com