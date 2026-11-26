Sous-marins nucléaires : Babcock décroche un contrat de 8,7 milliards de livres avec Londres

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le groupe britannique de défense Babcock a annoncé jeudi avoir signé avec le ministère de la Défense un contrat de 8,7 milliards de livres (environ 10,4 milliards d'euros) pour la maintenance des sous-marins nucléaires de la Royal Navy.

Ce contrat "est conclu pour cinq ans, avec une durée potentielle cumulée pouvant aller jusqu'à 15 ans", explique l'entreprise dans un communiqué. Il s'agit selon elle du plus important de son histoire.

Il succède à un précédent accord entre l'entreprise et le gouvernement, qui arrivait à échéance le 30 novembre.

Il regroupe la maintenance, l'ingénierie, les services de base navale et le soutien aux sous-marins, sur les sites de Devonport (sud-ouest de l'Angleterre) et de Clyde (Écosse), explique le groupe.

Selon Babcock, il doit préserver 8.500 emplois et en créer 3.000 nouveaux, auxquels s'ajouteront plus de 2.500 places d'apprentissage et postes pour jeunes diplômés.

Sur les 8,7 milliards, 8 milliards correspondent à un carnet de commandes et 0,7 milliard à un cadre contractuel, précise Babcock.

Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a estimé qu'il pourrait s'agir de la "plus importante décision d'achat de cette législature".

"La force de la dissuasion dépend entièrement de notre capacité à maintenir cette présence en mer", a-t-il insisté dans un communiqué, promettant de "déplacer des fonds d'autres ministères" si nécessaire pour la préserver.

"Assurer la sécurité de la population restera toujours ma priorité absolue. Cet investissement démontre clairement cet engagement. Il soutient non seulement les sous-marins qui assurent notre dissuasion nucléaire, mais aussi les personnes qui les construisent et les entretiennent", s'est félicité le Premier ministre, Andy Burnham, cité dans le communiqué.

Depuis la fin de la Guerre froide, la dissuasion nucléaire britannique repose uniquement sur les sous-marins de la Royal Navy.

En juin dernier, le gouvernement avait annoncé qu'il consacrerait plus de 63 milliards de livres à la dissuasion nucléaire sur les quatre prochaines années, dans le cadre d'un vaste plan d'investissement pour la défense.