Sous-marins australiens : "Le président Macron a eu raison de réagir fermement", estime Nicolas Sarkozy

Interrogé mardi 21 septembre sur la crise des sous-marins, l'ancien président de la République a jugé "qu'entre alliés, ça ne se fait pas, c'est inadmissible".

Nicolas Sarkozy, le 25 juin 2020, à Neuilly-sur-Seine. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La rupture du "contrat du siècle" des sous-marins australiens n'en finit pas de faire réagir. Mardi 21 septembre, Nicolas Sarkozy a validé la position de son successeur Emmanuel Macron, " qui a eu raison de réagir fermement" , a estimé l'ancien chef de l'Etat, en marge d'une séance de dédicaces pour son nouveau livre Promenades à Neuilly-sur-Seine.

Le président américain Joe Biden a annoncé le 15 septembre une nouvelle alliance stratégique avec l'Australie et le Royaume-Uni, torpillant ainsi un contrat de sous-marins français à Canberra à hauteur de 56 milliards d'euros et provoquant la fureur de Paris, laissé dans l'ignorance.

Resté silencieux sur le sujet, Emmanuel Macron a envoyé au front ses ministres régaliens Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) et Florence Parly (Armées) pour étriller les Etats-Unis et l'Australie, accusés d'avoir porté un "coup dans le dos" de la France. Le chef de la diplomatie a annoncé le rappel des ambassadeurs français à Canberra et Washington. Une première "symbolique" dans l'histoire des relations entre Paris et Washington.

"Entre alliés ça ne se fait pas"

"La manière dont les Etats-Unis ont agi est inadmissible. On n'agit pas comme ça entre amis et avec des alliés. C'est un raisonnement à très courte vue parce qu'ils pensent avoir gagné sur un contrat, mais ils ont beaucoup perdu sur le long terme , sur la confiance sans laquelle on ne construit rien. Ce n'est pas le peuple américain qui est en cause, c'est les dirigeants d'aujourd'hui. Cette attitude n'était pas acceptable et la France et le président ont eu raison de réagir avec fermeté", a commenté Nicolas Sarkozy.

"Le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs (...). Il va falloir en tirer les conséquences" , a-t-il jugé

Pour l'ancien locataire de l'Elysée, cette crise interroge sur les relations internationales traditionnelles. : "A partir de cette situation inadmissible, il faut reposer la question : que veulent-ils faire des alliances avec l'Europe en général et avec la France en particulier? Il y a les mots et il y a les faits. Cette très mauvaise manière doit être une façon de reposer fondamentalement un certain nombre de questions. Voulez-vous toujours êtres amis avec nous? Partageons-nous toujours les mêmes valeurs ? Est-on ensemble en charge de la défense d'une civilisation occidentale? Le président Biden voulait organiser un sommet des démocraties? Bonne idée ! Mais s'il prépare le sommet des démocraties en faisant des croque-en-jambe à des démocraties amies, ça veut dire que ses intentions n'étaient pas sincères" , accuse t-il.

"La France, quand elle est agressée, ne peut pas ne pas répondre, parce que la France est un grand pays, et ne peut pas être faible" , a t-il insisté.