information fournie par So Foot • 12/09/2023 à 18:31

Sous le charme, Marco Rose veut déjà conserver Xavi Simons

Le début d’un nouveau grand feuilleton

Prêté par le PSG à Leipzig dans la foulée de son rachat au PSV cet été, Xavi Simons affole les compteurs en Bundesliga. Après trois matchs, le Néerlandais a déjà marqué deux fois et délivré trois passes décisives. Dans une interview donnée au magazine Kicker et relayée par le site Ligainsider, sortie lundi, son nouvel entraîneur, Marco Rose, se montre comblé : « C’est un footballeur doué. » Parfaitement intégré dans le projet de développement de jeunes joueurs proposé par Leipzig depuis plusieurs années, Simons est considéré par son coach comme le « prototype de ce que l’on veut que notre jeu soit » .

Surtout, et alors qu’il n’y a aucune option d’achat incluse dans son prêt, Marco Rose semble vouloir garder Simons en Allemagne au-delà de l’année prochaine. « Nous l’espérons évidemment. » À seulement 20 ans, celui qui est désormais international semble avoir beaucoup progressé dans son jeu, à tel point que son adaptation à la Bundesliga s’est faite à une vitesse grand V. Avec une implication sur le terrain dont se félicite son entraîneur : « Il prend plaisir à courir après le ballon et à aller au duel, il dégage une énergie énorme avec et sans le ballon. » Pour autant, il ne veut pas accentuer la pression sur son jeune offensif : « Il faut le laisser se développer sereinement dans un nouveau championnat. » …

JF pour SOFOOT.com