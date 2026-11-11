Sous la baguette de Barenboim, Israéliens et Palestiniens à l'unisson pour la paix

Les musiciens du West-Eastern Divan Orchestra lors d’une répétition à la Pierre Boulez Saal, au sein de la Barenboim-Said Akademie à Berlin, le 9 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

"Notre message de paix doit être plus fort que jamais" : le West-Eastern Divan Orchestra défie sous la baguette de Daniel Barenboim les divisions au Proche-Orient, en réunissant depuis 25 ans Israéliens et Palestiniens.

Avec le premier festival consacré à cet orchestre, qui débute mercredi à Berlin, le maestro, cofondateur de cet ensemble avec l'intellectuel américano-palestinien Edward Saïd (1935-2003), dit à l'AFP vouloir "toucher un public encore plus large".

"Le plus grand danger, c'est que (les voix de) toutes les personnes qui désirent si ardemment la paix soient couvertes par les extrémistes et la violence", écrit dans un courriel le chef d'orchestre de 83 ans, fragilisé par la maladie de Parkinson.

L’altiste israélienne Tal Riva Theodorou lors d’une répétition du West-Eastern Divan Orchestra à la Pierre Boulez Saal, au sein de la Barenboim-Said Akademie à Berlin, le 9 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Originaires d'Israël, des territoires palestiniens ou de pays arabes, ses musiciens accueillent avec une déférence palpable son arrivée à pas serrés et prudents à une répétition à Berlin.

La centaine d'artistes aux origines et opinions politiques différentes reconnaissent volontiers que les relations peuvent être complexes, comme après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi, dévastant Gaza.

Ecouter et comprendre

"Les conversations ont été assez difficiles au début. Nous avons essayé de comprendre comment nous pouvions nous retrouver (...) sans que les discussions ne deviennent trop tendues", confie à l'AFP Tal Riva Theodorou, altiste israélienne de 44 ans, dans l'orchestre depuis 2004.

L’altiste israélienne Tal Riva Theodrou (d) et Fadwa Qamhia, contrebassiste palestinienne, lors d’un entretien avec l’AFP à l’Académie Barenboim-Said, à Berlin, le 9 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

"A force de passer du temps ensemble, d'essayer de se comprendre et de s'écouter les uns les autres, nous nous sommes rapprochés. Aujourd'hui, je crois que nous avons instauré entre nous un dialogue et des échanges beaucoup plus sains", ajoute cette Israélienne qui a grandi dans la ville côtière d'Ashkelon, toute proche de Gaza.

Mais au-delà du dialogue, c'est surtout grâce à la musique jouée ensemble que les membres de l’orchestre peuvent se rapprocher, pacifier les relations.

"Nous construisons quelque chose sans avoir besoin de dire un mot. Cela nous donne un terrain d'entente et d'une certaine manière nous ouvre à la conversation", souligne-t-elle.

Fadwa Qamhia, contrebassiste palestinienne du West-Eastern Divan Orchestra, lors d’un entretien avec l’AFP à l’Académie Barenboim-Said, à Berlin, le 9 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Fadwa Qamhia, contrebassiste palestinienne de 31 ans, membre de l'ensemble depuis trois ans, abonde: "nos tournées sont parfois très intenses et nous obligent à passer énormément de temps ensemble".

"On ne s'attend pas forcément à passer tout un après-midi dans un bus avec quelqu'un du 'camp opposé', si l'on peut dire. Mais dans le Divan, on est là, ensemble, et l'on peut parler, échanger, partager", continue-t-elle.

Née à Naplouse en 1995, juste après les accords d'Oslo, elle a grandi en Cisjordanie occupée, une enfance marquée par la colonisation et les checkpoints militaires.

Fils et filles

Au Divan, elle dit avoir découvert "le pouvoir d’être humain".

"Personne ne peut m'arrêter à un poste de contrôle ici, personne ne peut me dire de rentrer chez moi, personne ne peut me tirer dessus. (...). Pour moi, c’est donc un exercice d’humanité, un exercice de liberté, et c’est ce que je souhaite pour mon peuple", ajoute-t-elle.

L’altiste israélienne Tal Riva Theodrou (g) et Fadwa Qamhia, contrebassiste palestinienne, lors d’un entretien avec l’AFP à l’Académie Barenboim-Said, à Berlin, le 9 novembre 2026, à côté d'une photographie du chef d’orchestre argentino-israélien Daniel Barenboim (d) et de l’universitaire palestino-américain Edward Said ( AFP / Odd ANDERSEN )

Toutes deux mettent en avant le rôle de Daniel Barenboim, resté un partisan infatigable du dialogue, malgré l'absence de progrès politico-diplomatiques.

"Il souffre beaucoup pour nous car nous sommes presque comme ses fils et ses filles. Et il entretient en quelque sorte une relation parentale avec nous, du moins avec certains d’entre nous", confie Fadwa Qamhia.

Pour Tal Riva Theodorou, chaque musicien du Divan "est un petit ambassadeur, voire un ambassadeur à part entière" du projet de Daniel Barenboim et Eward Saïd.

"A notre époque, on devrait avoir plusieurs identités", estime le virtuose aux nationalités argentine, israélienne, espagnole et depuis 2008 palestinienne.

"Je suis très attaché à l’Argentine depuis mon enfance. À Israël, bien sûr. Et à la Palestine aussi, car je suis profondément convaincu que les peuples israélien et palestinien partagent un destin commun", dit-il.