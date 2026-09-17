Sous fond de tensions, une réunion pour faire avancer la réforme sur la gouvernance du foot français

La cour de récré. Cet été a marqué un tournant important pour le projet de réforme de gouvernance du football français , après la promulgation début août de la « Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Cette avancée était essentielle en vue de la disparition de la LFP, qui doit être remplacée par une société de clubs , mais tout ce petit monde est encore loin d’être aligné, comme le fait régulièrement comprendre Olivier Létang, patron du LOSC et président du collège de Ligue 1.

Les débats autour du groupe politique

Une nouvelle étape peut-elle être franchie cette semaine ? Ce jeudi, à 15 heures, une réunion doit se tenir à la FFF entre les différents acteurs impliqués autour de Philippe Diallo . Si les deux groupes de travail juridique et technique sont déjà au boulot, celui politique peine à se rassembler et illustre les tensions omniprésentes entre les différents courants. Sa composition doit être arrêtée dans les prochaines heures, alors qu’il y aurait eu des tentatives de déstabilisation de la part du camp de Vincent Labrune, selon une source proche du dossier.…

CG pour SOFOOT.com