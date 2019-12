Soupes industrielles : la contre-attaque de Liebig sur Twitter

Tout démarre par un colis reçu à notre rédaction. Un sachet transparent contenant des petites pâtes alphabet accompagne un « mouliné de 10 légumes » en brique de la marque Liebig. Sur le petit sac, un message envoyé sur le réseau social Twitter est reproduit. En l'occurrence, celui d'un internaute jugeant les soupes de la marque trop salées.Sous ce tweet, Liebig s'adresse à l'auteur et lui répond : « Merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes ». Elle lui explique avoir changé sa recette en y intégrant 100 % d'ingrédients naturels, que son tweet n'a plus lieu d'être et qu'elle peut donc maintenant « le manger » : « Eat your tweet »... Une centaine de personnes, journalistes et influenceurs compris, ont reçu ce coffret avec l'intégralité du message reconstitué en pâtes alphabet. Cette opération menée du 3 au 7 décembre, c'est l'agence CLM DDBO qui l'a imaginée, en complément de trois petits films publicitaires. Un ensemble articulé autour du message : « Merci d'avoir fait grandir nos soupes ».Enrayer l'érosion des ventesPour concevoir cette campagne, les directeurs de création de l'agence, Benjamin Dessagne et Stéphane Santana, se sont non seulement assurés que la marque assumait jusqu'au bout l'idée de mettre en avant les critiques de ses détracteurs, mais surtout qu'elle était irréprochable sur sa promesse du naturel, allant même jusqu'à éplucher à la loupe la liste des ingrédients indiqués sur les emballages de soupes. Car c'est de l'idée de faire connaître au plus grand nombre la nouvelle composition des potages qu'est née la campagne.« La catégorie des soupes industrielles souffrait depuis quelques années d'une image de produit qui n'est pas sain et d'une désaffection des consommateurs », explique Vincent Prolongeau, directeur général de Continental Foods France, maison mère des marques Liebig et Royco (120 millions d'euros de chiffre ...