Soupçons de fraude fiscale : perquisitions aux sièges de Benfica, du Sporting et de Porto

A Bola rapporte ce mercredi que des perquisitions ont eu lieu au siège des trois géants portugais : Benfica, le Sporting CP et le FC Porto. Dans le cadre de l’« Operação Penálti », le Bureau central d’enquêtes et de poursuites (DCIAP) enquête sur une vaste affaire de fraude fiscale présumée et de blanchiment d’argent, étalée sur huit années (2014-2022), et concernant notamment la signature ou le renouvellement de contrats de travail, l’utilisation des droits d’image et le paiement de commissions.

Plus de 250 agents (des inspecteurs des impôts et des douanes, des militaires de la garde nationale et des magistrats) ont été mobilisés à Lisbonne, Porto, mais aussi Braga, Viana do Castelo, Aveiro et Setúbal, en quête de preuves. Des bureaux d’avocats et d’experts-comptables, des résidences et des entreprises sont ainsi visés, en plus des SAD des clubs nommés. GestiFute, l’agence de Jorge Mendes, ne manque pas à l’appel. Le préjudice s’élève à 58 millions d’euros, selon la DCIAP. Tout serait parti des révélations du hackeur Rui Pinto, le lanceur d’alerte à l’origine des Football Leaks.…

AL pour SOFOOT.com