Soupçons de dopage : les athlètes français appellent à la «sérénité» dans la tempête

Les athlètes français étaient jusque-là restés silencieux. Via un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, Renaud Lavillenie, Yohann Diniz, Kevin Mayer, Mélina Robert-Michon, Pascal Martinot-Lagarde, Quentin Bigot, Alexandra Tavernier, Christophe Lemaitre, Mahiedine Mekhissi et autres « tauliers » de l'équipe de France d'athlétisme ont souhaité montrer leur « unité ». « A 9 mois des JO (NDLR : de Tokyo), il est indispensable pour nous de nous concentrer à 100 % sur nos objectifs sportifs et de nous préparer en toute sérénité si nous voulons être performants. » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renaud Lavillenie (@airlavillenie) le 27 Nov. 2019 à 3:05 PST Alors que la fédération française d'athlétisme se déchire, pas question pour les athlètes de choisir un camp. À travers ce message, les athlètes veulent simplement montrer qu'ils sont là. « Nous athlètes souhaitons faire entendre notre voix. » Ils ne se voilent pas la face, parlent d'une « période houleuse » mais précisent que « l'équipe de France est unie et soudée ». Surtout elle est concentrée dans un objectif : briller et faire briller la France aux Jeux de Tokyo. Ils évoquent également les cas de dopage, préférant se réjouir que les « tricheurs » se fassent démasquer. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire disparaître ce fléau qui touche le monde du sport », soulignent-ils.Les athlètes tentent de siffler la fin de la récréationDepuis une semaine et la révélation du contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude-Boxberger, l'athlétisme tricolore n'en finit plus de s'enfoncer dans la crise. Alors qu'une enquête a été ouverte pour définir le rôle éventuel de Jean-Michel Serra, médecin fédéral et compagnon de la fondeuse, celui-ci est sorti de son silence pour dénoncer « le rôle machiavélique » qu'aurait joué Patrice Gerges, le Directeur ...