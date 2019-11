Soupçons d'emplois fictifs au MoDem : Bayrou convoqué en vue d'une mise en examen

Avant leur audition par la police en septembre, François Bayrou et Marielle de Sarnez se disaient « soulagés et satisfaits d'être entendus », selon leur entourage. Le patron du MoDem et la numéro 2 du parti centriste sont pourtant loin d'en avoir terminé avec l'affaire des emplois fictifs présumés du parti centriste. Selon des sources proches du dossier confirmant une information du Monde, plusieurs figures du MoDem, dont Bayrou et Sarnez, ont été convoquées par les juges en vue d'une mise en examen. La convocation du maire de Pau a été fixée au 6 décembre.Les juges soupçonnent le MoDem d'avoir détourné les fonds alloués par Bruxelles aux députés pour rémunérer des assistants parlementaires. Ces derniers auraient en réalité travaillé pour le parti. Une enquête judiciaire a été ouverte il y a deux ans pour « abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroquerie et détournement de fonds publics ».Des « accusations infondées » pour Bayrou« Ce n'est pas parce qu'il y a une convocation qu'il y aura une décision de mise en examen », a rappelé François Bayrou, interrogé par La République des Pyrénées, en estimant que ces convocations s'inscrivaient dans « la suite normale de la procédure ». « Je sais que les accusations sont infondées et que les assistants travaillaient pour les députés européens [...]. L'important c'est de pouvoir prouver ce que l'on avance. La réalité, cela se prouve et nous avons bien l'intention de le faire », a-t-il ajouté.L'affaire avait provoqué la démission de François Bayrou peu après sa nomination comme ministre de la Justice du gouvernement d'Édouard Philippe. Marielle de Sarnez, alors ministre des Affaires européennes, et Sylvie Goulard, qui était à la tête des Armées, avaient aussi dû quitter leur poste. Sylvie Goulard est également convoquée en vue d'une mise en examen début décembre, tout comme trois autres eurodéputés ayant ...