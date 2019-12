Soupçonnée d'espionnage, une application émiratie supprimée par Apple et Google

Elle est rapidement devenue très populaire au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde, avec plusieurs millions de téléchargements en seulement quelques semaines. Pourtant, ToTok, une application mobile de messagerie, serait un outil d'espionnage utilisé par le gouvernement des Émirats arabes unis, selon une enquête publiée par le New York Times mardi 24 décembre. Elle lui permettrait notamment de suivre les conversations des utilisateurs, de connaître leur position GPS ou encore de visualiser leurs images et vidéos à leur insu.Lire aussi TikTok, nouvel ennemi public numéro unIntroduit il y a quelques mois, ToTok ? à ne pas confondre avec TikTok, une autre application tout aussi populaire de partage de vidéos ? s'est particulièrement imposée chez les utilisateurs de smartphones des Émirats arabes unis, mais aussi chez plusieurs millions d'utilisateurs d'autres pays du Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Après la publication de l'enquête du New York Times, l'application a fini par être supprimée, lundi 23 décembre, des magasins d'applications de Google et d'Apple. Les personnes qui l'ont déjà installée sur leurs smartphones pourront tout de même continuer à l'utiliser.Une enquête ouverte au FBIDans son rapport, le New York Times révèle que l'application ToTok est l'?uvre de Breej Holding, une société-écran derrière laquelle se cachent DarkMatter et Pax Al, deux entreprises dont les...