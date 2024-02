information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 16:33

Souleymane Diawara : « Jean-Claude Plessis m'a fait goûter aux nuits parisiennes »

Les petites confessions de Souley.

Réputé pour être un adepte des sorties nocturnes, Souleymane Diawara a livré ses vérités à ce propos dans un entretien à L’Équipe paru ce dimanche. « Certains étaient pires que moi, mais comme ils sont devenus entraîneurs, on ne va pas les griller, hein ? Mais je peux citer Brandão, à Marseille, qui m’impressionnait parce qu’il sortait en semaine alors que moi j’avais pour règle de ne sortir que le week-end, après les matches. Les autres joueurs ne s’en rendaient pas toujours compte, mais moi je captais toujours Brandão, à l’entraînement, quand il était sorti la veille : entre fêtards, il y a des regards qui ne trompent pas… » , sourit le Sénégalais, qui se souvient d’une nuit en particulier : « Celle qui a suivi la victoire en Coupe de la Ligue, avec Sochaux, en 2004. Le président Plessis, avec son cigare, nous a tous emmenés au Duplex , une boîte située près de l’Arc de Triomphe. Je connaissais à peine Paris et là je suis devenu fou en découvrant des filles sapées comme jamais, l’alcool à volonté, la classe de l’endroit… […] Donc, tout est de la faute de Plessis. C’est lui qui m’a fait goûter aux nuits parisiennes ! » …

