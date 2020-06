Souleymane Coulibaly : " Je gagne moins au Kosovo qu'aux Mureaux "

En janvier dernier, le défenseur Souleymane Coulibaly (22 ans) a quitté Les Mureaux (National 3) pour rejoindre le KF Drenica, au Kosovo. Rentré en France à la veille du confinement, le Français ignore encore s'il pourra repartir dans les Balkans afin d'y terminer une saison qui devrait théoriquement reprendre le 6 juin. Mais il a déjà kiffé les presque trois mois passés dans ce pays...

Kosovo : reprise en théorie le 6 juin, mais...

Je suis né à Meulan-en-Yvelines et j'ai commencé à jouer au foot à 5 ans, aux Mureaux. J'ai ensuite rejoint le Paris Saint-Germain, avec l'équipe des moins de 17 ans. Je suis resté un an et demi là-bas, avant de signer au FC Mantois, en U19, puis avec l'équipe A, en CFA à l'époque. Je devais partir à Sochaux, mais ça ne s'est pas fait. Puis je suis revenu aux Mureaux, en janvier 2018, en National 3. Là-bas, en plus du foot qui me permettait de gagner un peu d'argent, j'ai d'abord travaillé dans l'animation avec des enfants, puis j'ai commencé une formation dans le domaine de la fibre optique.Depuis plusieurs mois, je travaille avec un conseiller originaire des Balkans. Il a donc pas mal de contacts là-bas, et il m'a d'abord proposé d'aller faire un essai à Renova en Macédoine du Nord. Un essai concluant, mais je n'ai pas pu signer, car le FC Mantois réclamait une indemnité de formation trop élevée pour Renova. J'ai aussi fait un test en Grèce, à Corfou, mais pour des raisons administratives, ça n'a pas pu se faire. Et puis, mon conseiller m'a parlé du Kosovo, pour un contrat de six mois, sans indemnité de formation à verser.Oui, mais honnêtement, après quelques jours de réflexion, j'ai accepté. On me donnait la possibilité de jouer dans un championnat professionnel. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors de mon essai à Renova, nous avions disputé un match amical au Kosovo face à Drenica. Bien sûr, je ne savais pas grand-chose