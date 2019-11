« Soulèvement », le solo de danse révolté de Tatiana Jullien

Pour concevoir son dernier spectacle, la danseuse et chorégraphe Tatiana Julien a mêlé les références, convoquant Krump, voguing, discours d'André Malraux et chansons de Mylène farmer.

C'est un volcan qui explose. Avec Soulèvement, son nouveau solo, la danseuse et chorégraphe Tatiana Julien, 30 ans, ne se fait pas prier : elle attaque, elle fonce. « J'ai créé cette pièce dans un seul élan, explique-t-elle. J'ai ressenti un désir fort de me révolter, comme une femme qui porte des sacs trop lourds et qui tout d'un coup a envie de se libérer. Je sors enfin d'un cadre qui m'enfermait et j'assume qui je suis. »

Pour muscler ce jet rageur, celle qui a créé en 2011 sa compagnie, C'interscribo, et compte six pièces à son actif, a mêlé les influences et les inspirations. Elle s'est appuyée sur Albert Camus et son essai L'Homme révolté.

« L'art doit questionner la vie humaine et être garant de sa dignité, glisse-t-elle. Avec la documentariste Catherine Jivora, j'ai compilé de nombreux textes et des voix évoquant l'art, comme celles de Camus, de Jack Lang, d'André Malraux, de Gilles Deleuze, de Patti Smith... J'ai aussi glissé des sons récoltés pendant des manifestations. »

Physiquement, elle s'est emparée des gestuelles offensives du krump et du voguing, du jeu vidéo Fortnite, de postures de corps en rébellion, mais aussi de la Macarena. Elle s'est emballée pour la chanson Désenchantée (1991) de Mylène Farmer, succès affolant qui s'est vendu à plus de 1 300 000 exemplaires.

« C'est un clin d'œil, glisse-t-elle, puisque je parle de l'héritage post-Mai 68 mais aussi des politiques culturelles utopiques sous Malraux puis Lang. Par ailleurs, parmi les pop stars, cette chanteuse est une figure exemplaire pour les personnes gays et lesbiennes, puisqu'elle a travaillé sur sa masculinité aussi en tant que femme. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr