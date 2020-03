Soulager et divertir: à Lille, l'accueil improvisé des enfants de soignants

Pour soulager les soignants et leur permettre d'aller travailler : écoles et structures d'accueil ont été sollicitées en urgence pour accueillir leurs enfants ( AFP / GERARD JULIEN )

Soulager les soignants, divertir les enfants: à Lille, écoles et structures d'accueil ont été sollicitées en urgence pour accueillir les enfants du personnel médical, mobilisé en pleine crise du coronavirus.

"Nous avons réquisitionné quasiment tout le troisième étage de l'école d'infirmières et ouvert six salles pouvant accueillir 10 enfants chacune, soit une capacité de 60 enfants", explique à l'AFP Nadine Flahauw, coordinatrice des crèches du CHU de Lille qui ont également été élargies.

Dessins animés, peinture, jeux de société, aide aux devoirs scolaires... Chaque jour, de 07H00 à 19H00, les enfants du personnel du CHU (médecins, soignants, administratif...) âgés de trois à neuf ans, se voient proposer une série d'activités encadrées par des étudiants en médecine ou infirmiers et des auxiliaires de puériculture.

"L'objectif, c'est de permettre aux parents d'être proches des patients, mais aussi pour les enfants de leur faire passer un bon moment et de s'évader loin des préoccupations. Car à leur âge, ils ont déjà conscience de la dangerosité du Coronavirus", souligne Mme Flahauw.

Pour Jessica Vantom, aide soignante de nuit au CHU, qui travaille notamment auprès de patients atteints du Covid-19, cette unité est un véritable soulagement. "Sans ça, je ne pourrais pas dormir: j'irais travailler la nuit et je garderais ma fille pendant la journée, ce qui ne serait pas possible sur la durée."

Sa fille de cinq ans est "ravie" car "elle préfère être avec des camarades qu'à la maison". "En plus d'être gratuit, même pour le déjeuner, c'est très bien organisé. Je leur tire mon chapeau. Le personnel est très gentil, il rassure les enfants."

- "Limiter les risques" -

Mais pour certains syndicats, ce dispositif a aussi sa part de risque.

"Ce système a été mis en place en urgence car il fallait que tout soit prêt lundi matin (...) Mais les collègues vont progressivement essayer de trouver des moyens de garde alternatifs", affirme à l'AFP Isabelle Bosseman, éducatrice spécialisée, secrétaire générale CGT.

Pour elle, il s'agit d'un "non sens sanitaire". "On nous dit que les enfants sont les principaux vecteurs du virus, même s'ils sont asymptomatiques. On demande à tous les citoyens de garder les enfants au domicile, sauf les enfants des secteurs hospitaliers. Ils devraient être préservés encore plus que les autres car il faut absolument préserver les agents hospitaliers", estime-t-elle.

"Tout est fait pour limiter les risques", répond Mme Flahauw. "On s'arrange pour que les groupes soient toujours les mêmes et évitent de se croiser." "Globalement, le retour est très bon. Beaucoup de parents nous disent qu'ils ne pourraient pas aller travailler sans cette unité."

En dehors du CHU, trois écoles lilloises ont été mises à disposition par la mairie depuis lundi pour accueillir les enfants de 2 à 12 ans, avec l'idée d'assurer une continuité pédagogique.

"Nous accueillons les enfants des soignants, médecins, infirmiers, personnel de santé des hôpitaux ou en libéral, sur présentation d'un justificatif. Ils sont accueillis sur les horaires scolaires, de 8H30 à 16H30", précise à l'AFP Isabelle Montifret, directrice du groupe scolaire Briand Buisson Nadaud.

"Quinze enseignants volontaires les encadrent, qui se relaient en fonction des jours. Soit l'enfant vient avec son travail personnel de son école d'origine, soit c'est l'enseignant actuel qui donne du travail."

Selon la direction des services départementaux de l'éducation nationale dans le Nord, environ 375 enfants de primaire seraient éligibles à ce dispositif.

