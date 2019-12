Soufiane Djilali : « L'entêtement du pouvoir algérien ne pouvait que déboucher sur la tension actuelle »

Le président du parti d'opposition Jil Jadid dénonce un régime qui « accepte le principe du changement » mais veut qu'il soit « maîtrisé et contrôlé ».

Président du parti d'opposition Jil Jadid (« nouvelle génération »), Soufiane Djilali n'a cessé, ces dernières années, de dénoncer l'opacité du système politique en Algérie. Il a participé aux différentes tentatives de structuration de l'opposition. Alors que l'élection présidentielle se tient ce jeudi 12 décembre dans un contexte de grande tension entre les protestataires du Hirak et le régime, M. Djilali estime que la sortie de crise ne viendra que d'une négociation entre le pouvoir et ses opposants. Une voie qu'il admet ténue mais qu'il estime nécessaire.

A moins de 24 heures du vote, les manifestations ne faiblissent pas. Comment analysez-vous la situation ?

Cela fait des mois que nous disons qu'il y a deux volontés opposées qui s'affrontent. Il y a une volonté populaire d'un côté, qui a réclamé un certain nombre de droits, dont celui de construire un véritable Etat de droit et celui de choisir en toute liberté les dirigeants du pays. En face, il y a une autre volonté, celle du pouvoir actuel - autrement dit l'institution militaire -, qui part du postulat qu'il faut contrôler le changement. Il accepte le principe du changement, mais il veut un changement maîtrisé et contrôlé.

Cet entêtement ne pouvait que déboucher sur la tension actuelle. On l'a vu depuis le début de la semaine, avec par exemple la communauté algérienne à l'étranger qui non seulement ne vote pas, mais manifeste activement en face des consulats et empêche au moins moralement les quelques citoyens qui étaient tentés par le vote. Nous sommes là devant une forme de désobéissance civile qui se propage. Il y a cet appel, sur les réseaux sociaux, à la grève générale, qui est certes partiellement suivie mais qui a quand même un certain retentissement.

