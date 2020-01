Soudan : un des cinq lions mal-nourris meurt au zoo de Khartoum

L'un des cinq lions d'Afrique malades et mal-nourris vivant en captivité dans un parc zoologique de Khartoum est mort lundi. Cette disparition intervient au moment où de nombreux appels circulent sur les médias sociaux au Soudan pour sauver les fauves. Les images de leur délaissement font froid dans le dos.La lionne, qui était nourrie par perfusion depuis plusieurs jours, est décédée tôt lundi, déclare Issameddine Hajjar, un responsable du parc d'Al-Qureshi, où les fauves souffrent depuis des semaines de manque de nourriture et de médicaments.« Une des deux lionnes malades est morte. Dimanche, le docteur leur a donné des médicaments, puis elles ont été nourries », précise Issameddine Hajjar. La santé de l'« une s'est améliorée mais l'autre est morte. Nous faisons à présent un diagnostic pour connaître les causes du décès ». Sudanese citizens and activists have launched a social media campaign to save five lions from starvation at the Al-Qureshi park in an upscale district of the capital Khartoum#SudanAnimalRescue https://t.co/zzGfjlYgZL pic.twitter.com/TKmesh7sNt-- AFP news agency (@AFP) January 20, 2020 Selon des responsables du parc, qui dépend principalement des subventions de la municipalité, et des vétérinaires, l'état de santé des cinq animaux s'est détérioré ces dernières semaines en raison de malnutrition et certains ont perdu deux tiers de leur masse corporelle.Le Soudan, un pays en plein chaosDimanche, Issameddine Hajjar avait affirmé que les responsables du parc achetaient de la nourriture avec leur propre argent pour nourrir les lions. null@fourpawsint @CWIntl @BornFreeUSA @cnniActivists have launched a social media campaign to save the Malnourished #lions Starving in their cages at the Al-Qureshi Park in #Khartoum null #SudanAnimalRescue Pls Support null https://t.co/hhlvetslRGhttps://t.co/n33pQxpIKr pic.twitter.com/e1BphWAirL-- Valentina Gambino (@gambino_gm) January 22, 2020 Une campagne avec ...