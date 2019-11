Soudan ? Omar el-Béchir : son parti n'a plus droit de cité

Jeudi, le Conseil souverain et le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok ont adopté une loi selon laquelle "le Parti du congrès national (NCP) est dissous" et tous ses biens sont confisqués. Le NCP n'est autre que le parti de l'ancien président déchu Omar el-Béchir. Cette dissolution était l'une des revendications du mouvement de contestation qui avait fait céder l'ex-dictateur sous la pression conjointe de l'armée. Lire aussi Soudan - Justice : ce qui attend Omar el-BéchirLa fin d'un régimeQue dit exactement le texte ? La loi interdit aux "symboles du régime ou du parti" de l'ancien président de participer à la vie politique du pays pendant dix ans. Un comité devra être formé pour confisquer les biens du NCP, selon le texte intitulé "Démantèlement du régime du 30 juin 1989", date à laquelle Omar el-Béchir a pris le pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes.Le NCP n'a pas tardé à réagir. Vendredi, il a accusé les autorités de transition de vouloir confisquer ses biens pour résoudre la crise économique. C'est cette crise économique qui avait déclenché le mouvement de contestation en décembre 2018. Et il est vrai que ,depuis l'accession du nouveau gouvernement aux affaires en septembre dernier, la situation économique du pays n'a pas avancé. "L'idée de compter sur les biens du parti, si tant est qu'il y en ait, n'est rien d'autre qu'un scandale moral, une faillite intellectuelle et un échec total du...