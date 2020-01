Soudan : la stratégie d'Abdallah Hamdok pour redresser le pays

C'est une première depuis neuf ans pour un membre du gouvernement soudanais. Ce jeudi 9 janvier, le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est rendu dans la région des monts Nuba, dans la ville de Kauda notamment. Cette province du Kordofan du Sud de 50 000 mètres carrés est une des trois zones de conflits du pays, avec le Darfour et le Nil Bleu. Depuis 2011, la région est régulièrement bombardée par les forces gouvernementales, en réponse aux revendications autonomistes de certains groupes, dont les rebelles du SPLM Nord. Située entre le Soudan et le Soudan du Sud, la zone est aussi riche en pétrole. Un potentiel économique dont les autorités ne veulent se passer. Car l'indépendance du Soudan du Sud acquise en 2011 a déjà privé Khartoum de sous-sols riches en hydrocarbures.Le retour à la paix : une priorité pour HamdokL'accession au pouvoir d'Abdallah Hamdok a rebattu les cartes. Car le Premier ministre a fait de la résolution des conflits régionaux une de ses priorités. « C'est une grande occasion pour montrer à notre peuple, à Kauda et à travers le monde, que son gouvernement de transition travaille dur pour parvenir à la paix », a-t-il fait savoir hier sur Twitter. Les nouvelles autorités ?uvrent à fournir « davantage d'aides aux zones affectées par les guerres et marginalisées des décennies durant ». L'ambassadeur britannique à Khartoum, Irfan Siddiq, qui s'est rendu lui aussi à Kauda, a salué de son côté une « visite...