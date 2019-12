Soudan : la justice rattrape Omar el-Béchir

Rattrapé par la justice de son pays qu'il a dirigé d'une main de fer pendant trente ans, Omar el-Béchir, vêtu de sa robe blanche traditionnelle et de son turban, est apparu bien silencieux samedi 14 décembre, dans sa cage métallique face au « tribunal spécial ». Les juges l'ont condamné à une peine de deux ans en centre correctionnel pour corruption. Et ce, en raison de son âge avancé de 75 ans, selon la loi soudanaise, toute personne âgée de plus de 70 ans ne peut être placée en prison. L'ancien homme fort du Soudan est détenu dans la prison de Kober à Khartoum depuis son éviction du pouvoir. Il restera dans cette prison jusqu'à ce que la justice se prononce sur une autre affaire le concernant : des meurtres commis lors des manifestations ayant conduit à sa chute, a annoncé aussitôt le juge Al-Sadeq Abdelrahmane.Lire aussi Soudan ? Justice : ce qui attend Omar el-BéchirLire aussi Soudan ? Omar el-Béchir : son parti n'a plus droit de citéLa justice décidée à en finir avec l'ancien présidentDans ce procès pour corruption qui a commencé au mois d'août, au sujet de fonds perçus de l'Arabie saoudite, Omar el-Béchir encourait jusqu'à 10 ans de prison. Samedi, il a été déclaré coupable de « corruption » et « possession de devises étrangères ». À l'issue de l'audience, qui a duré plus d'une heure et demie, l'un de ses avocats, Ahmed Ibrahim, a indiqué qu'il ferait appel « devant la cour d'appel et devant la...