Soudan : frappes de drones à Khartoum sur des habitations et un bâtiment de l'ONU

Des habitants devant un bâtiment détruit par une frappe de drone à Khartoum, le 22 novembre 2026 au Soudan ( AFP / Ebrahim Hamid )

Des frappes de drones ont touché dimanche des zones résidentielles et un bâtiment des Nations unies dans l'agglomération de Khartoum, la capitale soudanaise reprise en mars 2025 par l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Une source de l'armée soudanaise a affirmé à l'AFP que l'attaque avait été lancée "depuis l'aéroport de Bahir Dar, en Éthiopie", pays que le gouvernement soudanais accuse régulièrement de soutenir les FSR, en leur permettant notamment de lancer des drones depuis son territoire, ce que dément Addis Abeba.

Les autorités n'ont donné dans l'immédiat aucune information sur d'éventuelles victimes.

Des explosions ont retenti entre 02H00 locales (00H00 GMT) et 04H30 (02H30 GMT) dans différentes parties de la ville et de ses alentours, ont rapporté les témoins, dont plusieurs ont fait état de frappes sur des habitations.

Dans la ville d'Omdurman, voisine de Khartoum, des habitants inspectent les décombres d'une maison de brique détruite, où sont éparpillés meubles, objets du quotidien et vêtements, selon des images de l'AFP.

"Sûr de rien"

"Les personnes qui étaient venues dans cette maison avaient longtemps cherché un abri où vivre, puis elles ont été surprises par un drone qui les a frappées. Où les gens sont-ils censés vivre?", lance Yasser Hassan, un habitant.

"Une frappe peut survenir pendant que vous dormez. Vous pouvez vous réveiller et découvrir que vos enfants ont disparu (...) C’est vraiment tragique. On ne peut être sûr de rien", indique un autre homme du quartier, El Nour Adam Ibrahim.

Des habitants dans les décombres d'un bâtiment détruit par une frappe de drone à Khartoum, le 22 novembre 2026 au Soudan ( AFP / Ebrahim Hamid )

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a indiqué de son côté sur X qu'un "bâtiment des Nations unies, dans lequel se trouvaient des collègues de l'ONU, a été endommagé" à Khartoum.

"Cela s'est produit dans un quartier résidentiel", a précisé l'agence onusienne, dénonçant la mise en danger "inacceptable" de son personnel.

"L'attaque de drones survenue à l'aube aujourd'hui constitue une poursuite de l'agression éthiopienne contre le territoire soudanais", a affirmé la source militaire à l'AFP.

Des habitants devant un bâtiment détruit par une frappe de drone à Khartoum, le 22 novembre 2026 au Soudan ( AFP / Ebrahim Hamid )

Début novembre, le Soudan avait annoncé avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine, accusant le pays voisin d'"agression flagrante". L'Éthiopie, qui rejette les accusations du Soudan, l'accuse de son côté de soutenir des rebelles liés au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), ce que Khartoum dément.

Frappes de drones

La guerre entre l'armée et les FSR, qui a éclaté en avril 2023, a fait plus de 200.000 morts au Soudan, selon les travailleurs humanitaires. Selon l'ONU, le conflit a également provoqué la pire crise humanitaire dans le monde.

Les deux camps utilisent de plus en plus des drones, pouvant frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance sans mettre en danger leurs combattants, un tournant tactique particulièrement dévastateur pour la population.

Près de 75 % des civils tués cette année dans la guerre - soit plus de 1.630 personnes - l'ont été par des drones, a indiqué mardi l'ONU, tout en soulignant que le bilan total de victimes civiles était probablement plus élevé.

Un habitant dans les décombres d'un bâtiment détruit par une frappe de drone à Khartoum, le 22 novembre 2026 au Soudan ( AFP / Ebrahim HAMID )

La semaine dernière, une frappe de drone de l'armée soudanaise avait fait 15 morts, dont quatre enfants, dans un village du Kordofan-Ouest, État au cœur d'une contre-offensive menée par l'armée pour reprendre des territoires aux paramilitaires.

Depuis un an, les belligérants se disputent le contrôle de la vaste région du Kordofan, riche en ressources et située à un emplacement stratégique, entre d'un côté le centre et l'est du pays contrôlés par l'armée, et de l'autre le Darfour sous l'emprise des FSR.