Soudan : comment les révolutionnaires ont repris le contrôle des quartiers

Un muret de parpaings, fraîchement cimentés, et une cinquantaine de frêles arbrisseaux délimitent un carré de terre, au milieu d'un ensemble de petits commerces. C'est le futur jardin public du quartier résidentiel d'Amarat, rue 41. Le premier projet urbain de ses nouveaux représentants locaux, proposé et financé uniquement par les dons d'habitants et de chefs d'entreprise du coin. « Des sponsors privés nous ont approchés, mais nous avons décliné pour rester libres », se félicite Mohamed Bader, vendeur de café pur et aux épices. Une victoire symbolique sur l'ancien régime d'Omar el-Béchir, qui avait prévu de vendre ce rare espace vide, ainsi que la cour de récréation de l'école d'en face, à des investisseurs privés rêvant d'enfilades de centres commerciaux.« L'ancien comité de quartier organisait la corruption en vendant des bouts de terrain à des proches et hommes d'affaires, sans que l'argent ne revienne jamais ni à l'État ni aux citoyens. Une partie de la cour de l'école publique a déjà été amputée, mais nous avons annulé les derniers projets de l'ancien régime en alertant le nouveau gouverneur de la capitale », explique Shaheen el-Shérif, 24 ans, élu par une centaine de citoyens engagés d'Amarat pour diriger l'un des quinze comités locaux de la capitale soudanaise, « en charge des services et du changement ». Avec deux autres amis rencontrés pendant la révolution, ce professeur d'anglais et d'informatique remplace...