Sotoca : « On a répondu comme des hommes »

Sotaca Dance.

Auteur de l’ouverture du score face au Séville FC (2-1) ce mardi soir, Florian Sotoca s’est arrêté au micro de RMC Sport pour évoquer cette partie historique. « C’est une soirée exceptionnelle pour nous, car il faut se rappeler où on était il y a quatre ans, en Ligue 2 , raconte l’attaquant des Sang et Or. Tout le monde nous voyait faire zéro point et on a fait huit points. Pour le club, pour toute la région, pour nos supporteurs, on est contents et fiers. » …

