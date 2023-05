Sotoca : « Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qu'on fait »

Mais où vont-ils s’arrêter ?

Ce vendredi soir, Lens a une nouvelle fois épaté son monde en renversant une situation bien mal engagée face à Reims. Menés et réduits à dix, les Sang et Or l’ont finalement emporté 2-1, leur permettant de mettre encore un peu plus le grappin sur la place de dauphin du PSG, et il ne leur reste plus que trois journées à tenir pour conserver cette position. Après la partie, Florian Sotoca s’est montré tout sourire face à la presse : « Il fallait être solides avant tout et c’est ce qu’on a réussi à faire. C’est magique, la puissance de Bollaert, du collectif, de l’état d’esprit, la force collective… il y a tout qui va. […] Je ne sais pas vraiment si on réalise ce qu’on fait, parce que c’est une saison exceptionnelle, personne ne nous attendait ici. Après les matchs de Monaco, Toulouse, Marseille, c’était difficile de rebondir et on l’a encore fait ce soir, ça prouve qu’on est une grande équipe, qu’on mûrit, qu’on grandit. » …

AL pour SOFOOT.com