Sotoca : "Je fais mon fractionné dans le jardin"

Meilleur buteur du RC Lens depuis le début de la saison 2019-2020, Florian Sotoca souhaite offrir aux Sang et Or une montée en Ligue 1 attendue depuis cinq ans. Malgré un confinement venu perturber la fin du championnat, le numéro 7 prend son mal en patience et ne fait pas le fanfaron : "Il ne faut prendre aucun risque avec la santé."

"Avec ma femme, on se demandait comment allaient se comporter nos enfants, qui ont trois ans et un an et demi... et ils sont adorables. Le temps passe plus vite avec eux !"

Je suis dans un village près de Lens, où j'ai emménagé depuis le début de saison. Après un mois, ça se passe bien. Au départ, il y avait une petite appréhension, c'est bizarre de se dire qu'on va rester tout le temps dans la maison.Avec moi, j'ai ma femme et deux enfants. L'un a trois ans, l'autre un an et demi... On se demandait comment ils allaient se comporter, et ils sont adorables. Le temps passe plus vite avec eux ! Cette situation va encore continuer pendant un bon moment. À mon échelle, je participe à la vie du club : cette semaine, j'ai offert un maillot pour une vente aux enchères solidaire organisée par Lens United afin d'aider l'hôpital de Lens-Béthune et l'institut Pasteur. J'ai aussi participé à un live Instagram avec Cyril Jamet, notre speaker officiel. C'était une initiative très sympa pour permettre à nos supporters de me connaître plus profondément.C'est vrai que j'aurais pu descendre pour passer cette période compliquée en famille, j'y ai pensé. Mais après réflexion, nous avons pris la décision de garder notre vie ici parce qu'on s'y sent bien. Nous avons une maison avec un jardin, c'est agréable en ce moment avec le beau temps, on peut se faire quelques barbecues... C'est la campagne, il y a du calme. Et puis plus globalement, mon intégration s'est vraiment bien passée. Il y a un côté chaleureux dans cette région. Et même à titre professionnel, je préfère rester proche de Lens pour reprendre l'entraînement quand ce sera possible.