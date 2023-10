Sotoca avant Lens-Arsenal : « On n'a aucune crainte »

Sans peur et, espérons-le, sans reproche.

Le RC Lens reçoit Arsenal mardi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Un match que le groupe de Franck Haise aborde avec un peu plus de confiance, fort de ses victoires contre Toulouse et Strasbourg. Présent en conférence de presse, Florian Sotoca s’est voulu valeureux. « On est des outsiders, des petits poucets. On n’a aucune crainte, ce n’est que du plaisir. Si on doit avoir une crainte, c’est de ne pas montrer notre vrai visage. » …

QB pour SOFOOT.com